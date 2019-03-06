СЕГОДНЯ 05:13 2019-03-06T05:13:18+03:00

Инвестиционный форум Западной Якутии пройдет 13 и 14 июня 2019 в Мирном. Фото: ЯСИА

Масштабное мероприятие запланировано на 13-14 июня 2019 годаВ Мирном пройдет Инвестиционный форум Западной Якутии. По результатам первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению форума запланированы даты проведения мероприятия. Оно

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В Мирном пройдет Инвестиционный форум Западной Якутии. По результатам первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению форума запланированы даты проведения мероприятия. Оно пройдет 13 и 14 июня 2019 года.

Заседание оргкомитета проведено в режиме видеоконференцсвязи с участием районных представителей Западной Якутии: Анабарского, Верхневилюйского, Вилюйского, Мирнинского, Нюрбинского, Олекминского, Оленекского, Сунтарского и Ленского районов.

Проведение форума нужно для привлечения инвесторов в Западный район республики, развития муниципальных образований и налаживания связей между инвесторами и предпринимателями. В рамках форума пройдет деловая секция, посвященная социально-экономическому развитию моногородов. Ее участники обсудят перспективы развития городов Мирнинского района, поселков Мохсоголлох, Нижний Куранах и города Нерюнгри.

ИСТОЧНИК KP.RU