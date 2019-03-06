В Мирном пройдет Инвестиционный форум Западной Якутии
В Мирном пройдет Инвестиционный форум Западной Якутии. По результатам первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению форума запланированы даты проведения мероприятия. Оно пройдет 13 и 14 июня 2019 года.
Заседание оргкомитета проведено в режиме видеоконференцсвязи с участием районных представителей Западной Якутии: Анабарского, Верхневилюйского, Вилюйского, Мирнинского, Нюрбинского, Олекминского, Оленекского, Сунтарского и Ленского районов.
Проведение форума нужно для привлечения инвесторов в Западный район республики, развития муниципальных образований и налаживания связей между инвесторами и предпринимателями. В рамках форума пройдет деловая секция, посвященная социально-экономическому развитию моногородов. Ее участники обсудят перспективы развития городов Мирнинского района, поселков Мохсоголлох, Нижний Куранах и города Нерюнгри.
ИСТОЧНИК KP.RU