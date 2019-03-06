2019-03-06T04:40:37+03:00
Спорт

Состав сборной России на Кубке мира по вольной борьбе станет известен 9 марта

Накануне пройдет серия контрольных схваток
Ольга Донская
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Трое якутян поборются за место в сборной страны.Трое якутян поборются за место в сборной страны.Фото: ЯСИА
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Кто будет представлять Россию на Кубке мира по вольной борьбе, станет известно 9 марта. Накануне пройдут серии контрольных схваток, которые и решат судьбу спортсменов.

На попадание в состав сборной на домашнем Кубке претендуют трое якутян: Арыйан Тютрин, Эдуард Григорьев и Виктор Рассадин.

Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Якутске 16 и 17 марта. В нем примут участие сильнейшие борцы из восьми стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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