Состав сборной России на Кубке мира по вольной борьбе станет известен 9 марта
Накануне пройдет серия контрольных схваток
Трое якутян поборются за место в сборной страны.Фото: ЯСИА
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Кто будет представлять Россию на Кубке мира по вольной борьбе, станет известно 9 марта. Накануне пройдут серии контрольных схваток, которые и решат судьбу спортсменов.
На попадание в состав сборной на домашнем Кубке претендуют трое якутян: Арыйан Тютрин, Эдуард Григорьев и Виктор Рассадин.
Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Якутске 16 и 17 марта. В нем примут участие сильнейшие борцы из восьми стран.
ИСТОЧНИК KP.RU