СЕГОДНЯ 03:24 2019-03-06T03:27:25+03:00

В Якутске доставка пенсий пройдет согласно графику, в том числе и 8 марта

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Жители всех регионов Якутии получат пенсию 7 марта. В Якутске доставка пенсий пройдет по графику, в том числе и 8 марта. Но получающим пенсию в отделениях почты нужно будет подождать до конца праздников, или сходить за пенсией раньше. В остальные дни — по режиму работы отделений почты.

Республиканское отделение ПФР профинансирует кредитные учреждения для выплаты пенсий и иных социальных выплат согласно графику, в первый рабочий день после праздников – 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU