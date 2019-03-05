2019-03-05T10:46:29+03:00
Авто

Известные автопутешественники начали автопробег с Якутии

Участники поездки планируют через Якутию доехать до самой северной точки Чукотки
Ольга Донская
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Команда планирует доехать до самой северной точки на Чукотке.Команда планирует доехать до самой северной точки на Чукотке.Фото: ЯСИА
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Путешественник считают республику лучшим регионом для путешествия по автозимникам. Свой путь они планируют проехать на автомашинах Toyota, которые специальные подготовили к условиям севера.

«Да, мы стартовали из Иркутска, но основной этап, основная наша поездка будет проходить из Якутска в Якутск, такое северное «дальневосточное кольцо». Отсюда мы отправимся по трассе «Колыма» до Усть-Неры, затем — по зимнику «Арктика» до поселка Черский, потом посетим Певек, далее через Магадан снова приедем в Якутск» — рассказал на пресс-конференции руководитель арктической части маршрута Александр Еликов.

Видеоотчет о поездке будет размещен на ютюб-канале Богдана Булычева «Про путешествия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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