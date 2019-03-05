Якутский пауэрлифтер установил новый рекорд

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-05T10:31:23+03:00

Изменить размер текста: A A

- Установленная цель достигнута – 800.5 кг в сумме. Занял второе место по России, тем самым получил путевку на первенство Европы. Огромное спасибо всем, кто оказал мне поддержку, а именно Управлению спорта Верхневилюйского улуса, любимой жене, тренеру, —написал Богдан Прокопьев в социальной сети Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU