2019-03-05T10:31:23+03:00
Спорт

Якутский пауэрлифтер установил новый рекорд

На чемпионате России Богдан Прокопьев сделал присед со штангой весом 325.5 кг
Ольга Донская
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Спортсмен занял второе место в общекомандном зачете.Спортсмен занял второе место в общекомандном зачете.Фото: ЯСИА
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- Установленная цель достигнута – 800.5 кг в сумме. Занял второе место по России, тем самым получил путевку на первенство Европы. Огромное спасибо всем, кто оказал мне поддержку, а именно Управлению спорта Верхневилюйского улуса, любимой жене, тренеру, —написал Богдан Прокопьев в социальной сети Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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