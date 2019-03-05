Якутский боксер Михаил Варламов дебютирует в Финляндии
С 7 по 10 марта в Хельсинки пройдет 38-й международный турнир по боксу GeeBee
с 7 по 10 марта пройдет 38-й международный турнир по бокус GeeBee.
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По информации "Спорт Якутия" в составе сборной России на турнир отправился чемпион республики и Дальнего Востока Михаил Варламов. Спортсмен будет выступать в весовой категории 60 кг.
Приглашение в сборную России Михаил получил после чемпионата страны в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU