2019-03-05T06:19:46+03:00
Спорт

Якутский боксер Михаил Варламов дебютирует в Финляндии

С 7 по 10 марта в Хельсинки пройдет 38-й международный турнир по боксу GeeBee
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с 7 по 10 марта пройдет 38-й международный турнир по бокус GeeBee.с 7 по 10 марта пройдет 38-й международный турнир по бокус GeeBee.
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По информации "Спорт Якутия" в составе сборной России на турнир отправился чемпион республики и Дальнего Востока Михаил Варламов. Спортсмен будет выступать в весовой категории 60 кг.

Приглашение в сборную России Михаил получил после чемпионата страны в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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