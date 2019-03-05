2019-03-05T06:02:59+03:00
Общество

6 марта в Якутии пройдет день приема граждан

Каждый гражданин сможет пообщаться с уполномоченными лицами министерств и ведомств республики
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Пообщаться с представителями власти можно будет 6 марта с 14.. до 18.00Пообщаться с представителями власти можно будет 6 марта с 14.. до 18.00Фото: ЯСИА
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6 марта с 14.00 до 18.00 в государственных органах будет проводиться личный прием посетителей, попасть на который можно будет в порядке живой очереди при предоставлении паспорта. Также, на выбор гражданина личное обращение может пройти по видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи

Если в указанный день общение с выбранными организациями не удалось, то в течении семи дней будет обеспечена дополнительная возможность личного обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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