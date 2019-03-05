В Верхневилюйском районе Якутии произошло два пожара
Вызовы в пожарную часть поступили в одно и то же время. Погиб человек
В развалинах дома найдены фрагменты тела.
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Ночью 5 марта в двух разных селах Верхневилюйского района одновременно загорелись автомобиль «УАЗ» и жилой дом.
Жилое помещение полностью разрушено из-за обрушения потолка и кровли. В развалинах строения были обнаружены останки, предположительно, хозяина дома. Возможная причина возгорания автомашины и дома устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU