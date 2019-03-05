В Якутии бухгалтер подарила себе пособие по беременности и родам

СЕГОДНЯ 04:08 2019-03-05T04:08:48+03:00

На мошенницу заведено два уголовных дела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Злоумышленница похитила и отправила себе на личный счет более полумиллиона рублей

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На главного бухгалтера одного из муниципальных учреждений Ленского района Якутии заведено два уголовных дела по статье мошенничество и злоупотребление доверием.

Женщина, пользуясь своим служебным положением, незаконно перевела на свой личный расчетный счет – пособие по беременности и родам на общую сумму более 442.000 рублей и пособие по временной нетрудоспособности на сумму более 170.000 рублей.

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU