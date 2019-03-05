В Якутии бухгалтер подарила себе пособие по беременности и родам
Злоумышленница похитила и отправила себе на личный счет более полумиллиона рублей
На мошенницу заведено два уголовных дела.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
На главного бухгалтера одного из муниципальных учреждений Ленского района Якутии заведено два уголовных дела по статье мошенничество и злоупотребление доверием.
Женщина, пользуясь своим служебным положением, незаконно перевела на свой личный расчетный счет – пособие по беременности и родам на общую сумму более 442.000 рублей и пособие по временной нетрудоспособности на сумму более 170.000 рублей.
В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU