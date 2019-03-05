В Якутске только 20 родителей «сдали ЕГЭ»
В Якутске более 20 родителей приняли участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Среди тех, кто решил проверить себя, был министр образования Владимир Егоров. По его словам, в экзаменах нет ничего "ужасного".
- Мы стараемся приблизить обстановку к реальному ЕГЭ. В отличие от предыдущих акций в этом году родителям предоставляется возможность сдать тестовые задания не только по русскому языку, но и математике на выбор, — отмечают организаторы.
Участники прошли все необходимые процедуры: начиная от проверки металлоискателем и заканчивая получением результатов.
По словам родителей, они решили проверить себя для того, чтобы в будущем помочь своим детям успешно сдать ЕГЭ.
ИСТОЧНИК KP.RU