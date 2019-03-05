В Якутске только 20 родителей «сдали ЕГЭ»

СЕГОДНЯ 03:30 2019-03-05T03:30:08+03:00

Среди тех, кто сдал министр образования и науки Якутии Владимир Егоров

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В Якутске более 20 родителей приняли участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Среди тех, кто решил проверить себя, был министр образования Владимир Егоров. По его словам, в экзаменах нет ничего "ужасного".

- Мы стараемся приблизить обстановку к реальному ЕГЭ. В отличие от предыдущих акций в этом году родителям предоставляется возможность сдать тестовые задания не только по русскому языку, но и математике на выбор, — отмечают организаторы.

Участники прошли все необходимые процедуры: начиная от проверки металлоискателем и заканчивая получением результатов.

По словам родителей, они решили проверить себя для того, чтобы в будущем помочь своим детям успешно сдать ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU