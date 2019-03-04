2019-03-04T11:41:14+03:00
Общество

В Якутске и 17 районах республики превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

В школах 23 районов Якутии введен карантин
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В Якутске полный карантин введен с 28 февраля по 7 мартаВ Якутске полный карантин введен с 28 февраля по 7 мартаФото: ЯСИА
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В Якутске и 17 районах республики превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппу. Большому риску заражения подвергаются дети до 14 лет, они составляют 80% заболевших.

Из-за высокой заболеваемости в столице до 7 марта 2019 года введен карантин для учащихся с 1 по 8 классы. Также ограничения, полные или частичные, введены в школах 23 районов республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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