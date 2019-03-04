Житель Якутска отомстил девушке, порезав колеса ее машины
32-летний житель Якутска отомстил девушке, лишив ее средства передвижения. «Жертвой» нападения стал припаркованный во дворе дома потерпевшей Nissan Qashqai.
Сотрудники полиции Якутска нашли подозреваемого довольно быстро. Им оказался 32-летний руководитель одной из организаций города.
По словам мужчины, таким образом он решил проучить девушку на почве неразделенной любви. Порезав все четыре колеса ее машины, злоумышленник скрылся. Владелице автомобиля был причинен значительный материальный ущерб.
Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение чужого имущества, отвергнутому возлюбленному грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU