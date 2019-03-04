2019-03-04T09:55:50+03:00
Происшествия

Житель Якутска отомстил девушке, порезав колеса ее машины

От любви до уголовного дела один шаг. Или четыре колеса
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За проявление своих чувств злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.За проявление своих чувств злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Архив "КП"
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32-летний житель Якутска отомстил девушке, лишив ее средства передвижения. «Жертвой» нападения стал припаркованный во дворе дома потерпевшей Nissan Qashqai.

Сотрудники полиции Якутска нашли подозреваемого довольно быстро. Им оказался 32-летний руководитель одной из организаций города.

По словам мужчины, таким образом он решил проучить девушку на почве неразделенной любви. Порезав все четыре колеса ее машины, злоумышленник скрылся. Владелице автомобиля был причинен значительный материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение чужого имущества, отвергнутому возлюбленному грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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