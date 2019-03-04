В Якутии обманутым дольщикам выделят 150 миллионов рублей на достройку домов

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-04T09:33:31+03:00

В настоящее время в Якутии насчитывается шесть «проблемных» домов. Фото: Социальные сети

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Из бюджета Якутии будет выделено 150 млн рублей на завершение строительства домов застройщиков «Черов и К», «Монолит строй» и «Макрос».

Об этом в своем инстаграм сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов.

- Для решения вопроса дольщиков „Черов и К“ (два объекта), а также домов „Монолит Строй“ и „Макрос“ в 2019 году из бюджета республики предусмотрено 150 млн рублей. Деньги будут направлены на завершение строительства домов и социальные выплаты 39 гражданам, пострадавшим от „двойных продаж“, — написал Солодов в своем инстаграм.

С 1 июля 2019 года вводится механизм эскроу-счетов. Строительство многоквартирных домов будет вестись на собственные средства компаний или банковские кредиты, а средства дольщиков будут зачисляться на специальный банковский счет, которым застройщик сможет воспользоваться только после ввода объекта в эксплуатацию. Это станет основной мерой для защиты людей от недобросовестных застройщиков.

В настоящее время в Якутии насчитывается шесть «проблемных» домов.

ИСТОЧНИК KP.RU