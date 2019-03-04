2019-03-04T09:33:31+03:00
Общество

В Якутии обманутым дольщикам выделят 150 миллионов рублей на достройку домов

От действий недобросовестных застройщиков пострадало 136 граждан
Поделиться:
В настоящее время в Якутии насчитывается шесть «проблемных» домов.В настоящее время в Якутии насчитывается шесть «проблемных» домов.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Из бюджета Якутии будет выделено 150 млн рублей на завершение строительства домов застройщиков «Черов и К», «Монолит строй» и «Макрос».

Об этом в своем инстаграм сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов.

- Для решения вопроса дольщиков „Черов и К“ (два объекта), а также домов „Монолит Строй“ и „Макрос“ в 2019 году из бюджета республики предусмотрено 150 млн рублей. Деньги будут направлены на завершение строительства домов и социальные выплаты 39 гражданам, пострадавшим от „двойных продаж“, — написал Солодов в своем инстаграм.

С 1 июля 2019 года вводится механизм эскроу-счетов. Строительство многоквартирных домов будет вестись на собственные средства компаний или банковские кредиты, а средства дольщиков будут зачисляться на специальный банковский счет, которым застройщик сможет воспользоваться только после ввода объекта в эксплуатацию. Это станет основной мерой для защиты людей от недобросовестных застройщиков.

В настоящее время в Якутии насчитывается шесть «проблемных» домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске и 17 районах республики превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу
5 марта перекроют главную улицу Якутска
Житель Якутска отомстил девушке, порезав колеса ее машины
В Якутии турфмирма обманула людей на миллион рублей
Активистки Якутии запустили проект «От истоков в будущее»
Якутск поздравляет долгожительницу, Акулине Саввиной 100 лет
В районах Якутии выбрали руководителей
Якутия вошла в десятку регионов с благоприятным инвестиционным климатом
Два якутских борца завоевали «бронзу» на турнире в Болгарии
«Мама - мастерица»: в Якутске проходит ярмарка подарков и изделий ручной работы
До конца марта в аэропорту Якутска откроют стойку регистрации «Drop-Off»
В Якутске набирает обороты «мусорный скандал»
Кубок мира по вольной борьбе откроет встреча сборных России и Кубы
В Якутске будут судить женщину, продававшую людям несуществующие квартиры
Все на каток: где покататься на коньках в Якутске
С праздником весны: в авиакомпании «Якутия» - традиционная распродажа билетов
В Якутске поставят памятник государевым ямщикам
Айсен Николаев вошел в первую группу «Национального рейтинга» губернаторов
В Якутии проверят работу системы централизованного оповещения населения