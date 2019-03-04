В Якутии турфмирма обманула людей на миллион рублей

СЕГОДНЯ 05:41 2019-03-04T05:41:07+03:00

Восемь человек пострадали от мошенничества директора турфирмы, обман вскрывался у стойки регистрации в аэропорту

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С июля по декабрь 2018 года, директор турфирмы продала восемь фиктивных путевок, заключив с потребителями фиктивные договора. Для обмана покупателей женщина выдавала квитанции о получении денежных средств, фальшивые ваучеры и страховки.

В большинстве случаев пострадавшие узнавали об обмане перед вылетом в аэропорту.

Дело о мошенничестве передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU