Активистки Якутии запустили проект «От истоков в будущее»
В Якутске прошла фотосессия в национальной зимней одежде. Инициаторами проекта стали активистки Союза женских организаций Якутии Мила Усенко, Александра Прокопьева и Сардаана Сыромятникова.
Проект получил название «От истоков в будущее». Его главная идея – сохранение и популяризация традиций.
Якутская зимняя женская одежда была воплощением религиозных и эстетических взглядов якутов на мир. На ткань наносили знаки и символы, имеющие магическую функцию. Они защищали от злых духов.
Фотограф Мила Усенко - автор проекта «Красота внутри нас. Рак не приговор». Женщинам, столкнувшимся с онкологией, он дал возможность взглянуть на себя по-новому и зажить полной жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU