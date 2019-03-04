2019-03-04T05:15:03+03:00
Общество

Активистки Якутии запустили проект «От истоков в будущее»

Инициатором фотосессии стал Союз женских организаций
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Участница проекта "От истоков в будущее". Фото: Мила Усенко.Участница проекта "От истоков в будущее". Фото: Мила Усенко.
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В Якутске прошла фотосессия в национальной зимней одежде. Инициаторами проекта стали активистки Союза женских организаций Якутии Мила Усенко, Александра Прокопьева и Сардаана Сыромятникова.

Проект получил название «От истоков в будущее». Его главная идея – сохранение и популяризация традиций.

Якутская зимняя женская одежда была воплощением религиозных и эстетических взглядов якутов на мир. На ткань наносили знаки и символы, имеющие магическую функцию. Они защищали от злых духов.

Фотограф Мила Усенко - автор проекта «Красота внутри нас. Рак не приговор». Женщинам, столкнувшимся с онкологией, он дал возможность взглянуть на себя по-новому и зажить полной жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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