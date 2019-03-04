Якутск поздравляет долгожительницу, Акулине Саввиной 100 лет

СЕГОДНЯ 04:26 2019-03-04T04:26:37+03:00

Мама пятерых детей, бабушка и прабабушка отметила юбилей в кругу семьи.

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3 марта свой сотый день рождения отпраздновала Акулина Григорьевна Саввина. Акулина Григорьевна – ветеран тыла и многодетная мать. С юбилеем долгожительницу поздравила мэрия города.

Акулина Григорьевна родилась в Нюрбинском районе, старший ребенок в многодетной семье, с раннего детства научилась смотреть за хозяйством, охотиться и рыбачить. Став взрослой, выбрала профессию швеи. Акулина Григорьевна - любимая мама пятерых детей, бабушка десяти внуков, прабабушка и прапрабабушка. До 95 лет сочиняла стихи и песни.

Сегодня в столице республики живут четыре долгожителя, перешагнувших столетний рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU