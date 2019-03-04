2019-03-04T04:17:10+03:00
Политика

В районах Якутии выбрали руководителей

Лидирующие позиции удерживают представители партии «Единая Россия»
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В Хатын-Арынском наслеге победил Иван Ноговицын с 808 голосами избирателей.В Хатын-Арынском наслеге победил Иван Ноговицын с 808 голосами избирателей.
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3 марта в Хатын-Арынском и Арбынском наслегах Намского района и в национальном наслеге Анамы Алданского района состоялись досрочные выборы глав.

Во всех трех муниципальных округах лидирующие позиции заняли представители партии «Единая Россия». В Хатын-Арынском наслеге победил Иван Ноговицын с 808 голосами избирателей, Борис Бугаев - в Арбынском наслеге набрал 104 голоса, Николай Максимов в наслеге Анамы Алданского района получил 118 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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