Якутия вошла в десятку регионов с благоприятным инвестиционным климатом

СЕГОДНЯ 06:07 2019-03-03T06:07:23+03:00

В 2018 году республика расположилась на 8 строчке медиарейтинга

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По итогам 2018 года Якутия вошла в десятку российских регионов-лидеров с самым благоприятным инвестиционным климатом. Республика расположилась на 8 строчке медиарейтинга.

По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, более 50% регионов, вошедших в топ-20, совпадают с оценками Национального рейтинга в 2018 году.

Отмечается, что глава Якутии отметил необходимость оказания финансовой и нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса в формате «одного окна» и создания многофункционального бизнес-центра «Мой бизнес». Также Айсен Николаев призвал вовлекать бизнес-сообщество в решение вопросов улучшения инвестиционного климата, борьбу с незаконным предпринимательством и применению принципа открытости между органами власти и бизнесом.

Медиарейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU