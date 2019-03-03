Якутия вошла в десятку регионов с благоприятным инвестиционным климатом
По итогам 2018 года Якутия вошла в десятку российских регионов-лидеров с самым благоприятным инвестиционным климатом. Республика расположилась на 8 строчке медиарейтинга.
По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, более 50% регионов, вошедших в топ-20, совпадают с оценками Национального рейтинга в 2018 году.
Отмечается, что глава Якутии отметил необходимость оказания финансовой и нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса в формате «одного окна» и создания многофункционального бизнес-центра «Мой бизнес». Также Айсен Николаев призвал вовлекать бизнес-сообщество в решение вопросов улучшения инвестиционного климата, борьбу с незаконным предпринимательством и применению принципа открытости между органами власти и бизнесом.
Медиарейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU