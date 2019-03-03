Два якутских борца завоевали «бронзу» на турнире в Болгарии

СЕГОДНЯ 05:51 2019-03-03T05:51:01+03:00

Для Арыйаана Тютрина и Виктора Рассадина это заявка на попадание в сборную на домашнем Кубке мира

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На проходящем в Болгарии рейтинговом турнире «Дан Колов и Никола Петров — 2019» прошли поединки вольников в весовых категориях до 61, 70, 79 и 92 кг.

В весовой категории до 61 кг Арыйаан Тютрин оспаривал бронзовую медаль с призером последнего чемпионата мира Джо Колоном из США. Представитель якутской школы борьбы завершил схватку досрочно уже к исходу первого периода, победив со счетом 13:3.

Вторую бронзовую награду в копилку сборной России принес борец из Якутии Виктор Рассадин. В весовой категории до 70 кг он оказался сильнее в схватке с американцем Фрэнки Молинаро.

Это очень важные победы для Арыйаана Тютрина и Виктора Рассадина и весомая заявка на попадание в сборную России на домашнем Кубке мира, который пройдет 16-17 марта в Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU