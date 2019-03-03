«Мама - мастерица»: в Якутске проходит ярмарка подарков и изделий ручной работы

СЕГОДНЯ 05:14 2019-03-03T05:14:08+03:00

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В Якутске проходит ярмарка подарков и изделий ручной работы «Мама - мастерица». Цель мероприятия – поддержка многодетных матерей, находящихся в декретном отпуске.

В ярмарке принимает участие около 30 мастериц. Они представили куклы, мягкие игрушки, открытки, предметы быта и интерьера, одежду, сумки, украшения и подарки ручной работы.

Ярмарка «Мама – мастерица» проходит в торговых рядах на втором и третьем этажах ТЦ «Проспект» до 18.00 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU