До конца марта в аэропорту Якутска откроют стойку регистрации «Drop-Off»
Она будет работать в тестовом режиме
-
Изменить размер текста:
Аэропорт «Якутск» готовится к внедрению электронных посадочных талонов. До конца марта будет открыта стойка регистрации «Drop-Off» для приема багажа пассажиров, прошедших онлайн-регистрацию.
Пассажиры, зарегистрировавшиеся на рейс самостоятельно, смогут сдать багаж на специальной стойке, что существенно сократит время обслуживания.
Для аэропорта «Якутск» переход на новую систему связан с техническим и технологическим переоснащением. Планируется, что воздушная гавань столицы республики полностью внедрит систему обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам к началу 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU