До конца марта в аэропорту Якутска откроют стойку регистрации «Drop-Off»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-01T12:40:27+03:00

Она будет работать в тестовом режиме

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Аэропорт «Якутск» готовится к внедрению электронных посадочных талонов. До конца марта будет открыта стойка регистрации «Drop-Off» для приема багажа пассажиров, прошедших онлайн-регистрацию.

Пассажиры, зарегистрировавшиеся на рейс самостоятельно, смогут сдать багаж на специальной стойке, что существенно сократит время обслуживания.

Для аэропорта «Якутск» переход на новую систему связан с техническим и технологическим переоснащением. Планируется, что воздушная гавань столицы республики полностью внедрит систему обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам к началу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU