СЕГОДНЯ 07:05 2019-03-01T07:05:25+03:00

Вместе с гражданским мужем они обвели вокруг пальца 46 человек

Изменить размер текста: A A

В Якутске будут судить женщину, продававшую людям несуществующие квартиры. Вместе с гражданским супругом они обвели вокруг пальца 46 человек.

По версии следствия, парочка приглашала граждан принять участие в строительстве гаражных боксов с жилыми надстройками и многоквартирных каркасных домов в Новопортовском районе Якутска. Представляясь застройщиками и предлагая людям возможность купить недвижимость по очень привлекательной цене, они заключали договоры долевого участия.

Соответствующего разрешения на строительство у парочки не было, строить они ничего не собирались и договоры в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним не регистрировали.

Мошенники были очень убедительны, обведя вокруг пальца 46 человек, от которых они получили 34 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Гражданский супруг женщины уже получил 10 лет лишения свободы за мошенничество. В отношении обвиняемой по состоянию здоровья уголовное дело выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU