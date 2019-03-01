В Якутске будут судить женщину, продававшую людям несуществующие квартиры
В Якутске будут судить женщину, продававшую людям несуществующие квартиры. Вместе с гражданским супругом они обвели вокруг пальца 46 человек.
По версии следствия, парочка приглашала граждан принять участие в строительстве гаражных боксов с жилыми надстройками и многоквартирных каркасных домов в Новопортовском районе Якутска. Представляясь застройщиками и предлагая людям возможность купить недвижимость по очень привлекательной цене, они заключали договоры долевого участия.
Соответствующего разрешения на строительство у парочки не было, строить они ничего не собирались и договоры в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним не регистрировали.
Мошенники были очень убедительны, обведя вокруг пальца 46 человек, от которых они получили 34 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд. Гражданский супруг женщины уже получил 10 лет лишения свободы за мошенничество. В отношении обвиняемой по состоянию здоровья уголовное дело выделено в отдельное производство.
ИСТОЧНИК KP.RU