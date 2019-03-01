Все на каток: где покататься на коньках в Якутске

СЕГОДНЯ 06:42 2019-03-01T06:42:34+03:00

В столице и пригородах будут залиты около 30 катков

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В округах и пригородах Якутска начали открываться катки. Для отдыха горожан планируется открыть порядка 30 обустроенных мест для катания.

Уже сейчас можно опробовать лед на Теплом и Талом озерах, а также в Ледовом городке на 202 микрорайоне. В эти выходные можно будет покататься на коньках на Сайсарском озере. На следующей неделе откроются катки на территории Строительного, Промышленного и Сайсарского округов.

Места для катания появятся на озерах Автодорожного, Гагаринского, Губинского, Октябрьского, Центрального округов, в микрорайонах Кангалассы и Марха, селах Маган, Пригородный, Табага и Тулагино.

С полным списком городских катков и датами их открытия можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU