Все на каток: где покататься на коньках в Якутске
В округах и пригородах Якутска начали открываться катки. Для отдыха горожан планируется открыть порядка 30 обустроенных мест для катания.
Уже сейчас можно опробовать лед на Теплом и Талом озерах, а также в Ледовом городке на 202 микрорайоне. В эти выходные можно будет покататься на коньках на Сайсарском озере. На следующей неделе откроются катки на территории Строительного, Промышленного и Сайсарского округов.
Места для катания появятся на озерах Автодорожного, Гагаринского, Губинского, Октябрьского, Центрального округов, в микрорайонах Кангалассы и Марха, селах Маган, Пригородный, Табага и Тулагино.
С полным списком городских катков и датами их открытия можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU