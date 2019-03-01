С праздником весны: в авиакомпании «Якутия» - традиционная распродажа билетов
Скидка действует для всех пассажиров старше 12 лет
-Фото: ЯСИА
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К Международному женскому дню авиакомпания «Якутия» объявила традиционную распродажу билетов на собственные рейсы центрального и местного расписания со скидкой 20%.
Скидка действует для всех пассажиров старше 12 лет. Билеты по сниженным ценам можно купить с 8 по 10 марта.
Периоды полетов: с 8 марта по 15 мая и с 15 сентября по 30 октября 2019 года.
Купить билет без дополнительных сборов можно на сайте www.yakutia.aero. В среднем экономия за перелет в одну сторону составит 1000-1500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU