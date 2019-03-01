В Якутске поставят памятник государевым ямщикам
Он будет установлен на территории сквера 335-летия образования посада Залог
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В Якутске поставят памятник государевым ямщикам. Он будет установлен на территории сквера 335-летия образования посада Залог по улице Чернышевского.
Скульптурная композиция дополнит внешний облик сквера и послужит сохранению исторического и духовного наследия государевых ямщиков средней Лены. Памятник установят за счет внебюджетных средств.
Техническая документация для проведения конкурса по отбору проекта будет подготовлена в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU