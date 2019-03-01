СЕГОДНЯ 04:24 2019-03-01T04:24:42+03:00

Он будет установлен на территории сквера 335-летия образования посада Залог

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В Якутске поставят памятник государевым ямщикам. Он будет установлен на территории сквера 335-летия образования посада Залог по улице Чернышевского.

Скульптурная композиция дополнит внешний облик сквера и послужит сохранению исторического и духовного наследия государевых ямщиков средней Лены. Памятник установят за счет внебюджетных средств.

Техническая документация для проведения конкурса по отбору проекта будет подготовлена в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU