2019-03-01T03:49:56+03:00
Общество

В Якутии проверят работу системы централизованного оповещения населения

По всей республике завоют сирены
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4 марта в Якутии проверят работу региональной системы централизованного оповещения населения. Такие технические проверки проходят раз в квартал.

В 10.00 по якутскому времени в населенных пунктах республики запустят электросирены. Вещание теле- и радио эфиров республиканских и городских телеканалов и радиостанций будет прервано.

Главное управление МЧС республики просит жителей сохранять спокойствие и прослушать речевые сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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