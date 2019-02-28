В Якутии заработала «горячая линия» по мусорной реформе

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-28T11:44:20+03:00

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В Министерстве ЖКХ республики заработала «горячая линия» по мусорной реформе. Все поступившие обращения будут отработаны.

Получить разъяснения по вопросам реформы или пожаловаться на работу по вывозу мусора можно по телефону: (4112) 506-865.

Время работы «Горячей линии»: в будни с 9.00 до 18.00. В нерабочее время оставить сообщение можно будет с помощью голосовой почты. В обращении необходимо указать ФИО и контакты, чтобы специалисты могли связаться с вами.

Вопросам по работе регионального оператора по Центральной зоне - компании «Якутскэкосети» принимаются по номеру (4112) 706-602.

ИСТОЧНИК KP.RU