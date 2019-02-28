В Якутии заработала «горячая линия» по мусорной реформе
Все поступившие обращения будут отработаны
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В Министерстве ЖКХ республики заработала «горячая линия» по мусорной реформе. Все поступившие обращения будут отработаны.
Получить разъяснения по вопросам реформы или пожаловаться на работу по вывозу мусора можно по телефону: (4112) 506-865.
Время работы «Горячей линии»: в будни с 9.00 до 18.00. В нерабочее время оставить сообщение можно будет с помощью голосовой почты. В обращении необходимо указать ФИО и контакты, чтобы специалисты могли связаться с вами.
Вопросам по работе регионального оператора по Центральной зоне - компании «Якутскэкосети» принимаются по номеру (4112) 706-602.
ИСТОЧНИК KP.RU