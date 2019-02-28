2019-02-28T11:12:59+03:00
Общество

В Якутске пройдет ярмарка мастеров

Здесь можно приобрести авторские подарки ручной работы и посетить бесплатные мастер-классы
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7 Марта в Сахацирке пройдет ярмарка мастеров. В преддверии самого прекрасного весеннего праздника на хэнд-мейд здесь можно приобрести авторские подарки ручной работы для себя и близких.

В ярмарке примут участие более тридцати творческих магазинов, мастериц и умельцев из Якутска и близлежащих районов. Также в рамках мероприятия будут организованы различные бесплатные мастер-классы.

Таттинский район представит эксклюзивные лечебные изделия из конского волоса и сувенирную продукцию из глины. Вырученные средства будут направлены на лечение преподавателя СВФУ Екатерины Неустроевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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