В Якутске пройдет ярмарка мастеров
Здесь можно приобрести авторские подарки ручной работы и посетить бесплатные мастер-классы
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7 Марта в Сахацирке пройдет ярмарка мастеров. В преддверии самого прекрасного весеннего праздника на хэнд-мейд здесь можно приобрести авторские подарки ручной работы для себя и близких.
В ярмарке примут участие более тридцати творческих магазинов, мастериц и умельцев из Якутска и близлежащих районов. Также в рамках мероприятия будут организованы различные бесплатные мастер-классы.
Таттинский район представит эксклюзивные лечебные изделия из конского волоса и сувенирную продукцию из глины. Вырученные средства будут направлены на лечение преподавателя СВФУ Екатерины Неустроевой.
ИСТОЧНИК KP.RU