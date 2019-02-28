2019-02-28T10:49:08+03:00
Общество

Карась 2:0: якутские школьники презентовали эко-закуску «СОБО Chips»

В состав диетических чипсов входят карась, соль и чеснок
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В рамках игры «Начинающий фермер» школьники из Намского района презентовали альтернативу вредным перекусам – эко-закуску «СОБО Chips» из якутского карася. Годом ранее они представили на суд жюри другой супер-фуд – батончики «Sobo хруст».

В состав диетических чипсов из любимой якутянами рыбы входят всего три ингредиента: карась, соль и чеснок (или зеленый лук). Проект разработан учениками Хомустахской школы им. Е.П. Сивцева .

Полезные чипсы из карася готовятся просто - свежую рыбу варят, уху просеивают и получившуюся массу подсушивают в духовке. Затем ее измельчают в блендере и прессуют. Получившийся продукт богат фосфором, хромом, жирными кислотами, цинком – отличный вариант для перекуса на ходу.

Жюри конкурса присудило школьникам из Хомустаха победу в номинации «Лучший креативный проект».

Региональный этап Всероссийской интеллектуальной игры "Начинающий фермер" проводится в республике в четвертый раз. В этом году в нем приняли участие 56 ребят из 14 районов Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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