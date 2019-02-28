Весне дорогу: начало марта в Якутии будет теплым
В ряде районов республики потеплеет до -2 градусов
-Фото: ЯСИА
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Первые дни марта порадуют якутян теплой погодой. По прогнозу синоптиков, к выходным в столице республики потеплеет до -17 градусов, а в некоторых районах Якутии температура поднимется до -2.
В последний день зимы в Якутске воздух прогреется до -16-18 градусов. Завтра ожидается переменная облачность и до -17.
По данным Якутского гидрометцентра, 1-2 марта до -2-7 градусов потеплеет в Нерюнргинском, Алданском, Амгинском, Олекминском, Ленском, Сунтарском и Мирнинском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU