Весне дорогу: начало марта в Якутии будет теплым

СЕГОДНЯ 06:37 2019-02-28T06:37:00+03:00

В ряде районов республики потеплеет до -2 градусов

Изменить размер текста: A A

Первые дни марта порадуют якутян теплой погодой. По прогнозу синоптиков, к выходным в столице республики потеплеет до -17 градусов, а в некоторых районах Якутии температура поднимется до -2.

В последний день зимы в Якутске воздух прогреется до -16-18 градусов. Завтра ожидается переменная облачность и до -17.

По данным Якутского гидрометцентра, 1-2 марта до -2-7 градусов потеплеет в Нерюнргинском, Алданском, Амгинском, Олекминском, Ленском, Сунтарском и Мирнинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU