2019-02-28T06:37:00+03:00
Общество

Весне дорогу: начало марта в Якутии будет теплым

В ряде районов республики потеплеет до -2 градусов
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Первые дни марта порадуют якутян теплой погодой. По прогнозу синоптиков, к выходным в столице республики потеплеет до -17 градусов, а в некоторых районах Якутии температура поднимется до -2.

В последний день зимы в Якутске воздух прогреется до -16-18 градусов. Завтра ожидается переменная облачность и до -17.

По данным Якутского гидрометцентра, 1-2 марта до -2-7 градусов потеплеет в Нерюнргинском, Алданском, Амгинском, Олекминском, Ленском, Сунтарском и Мирнинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Оптоволокно пришло в восемь сел Якутии
В Якутии добыт уникальный алмаз ювелирного качества
В выходные в Якутске пройдет традиционная выставка-ярмарка «Рыба Якутии»
В Якутии закроют первый грунтовый автозимник
Киберспорту в Якутии дали «зеленый свет»
В Якутии водитель грузовика оставил без тепла целое село
В Якутске ищут водителя, который сбил ребенка на «зебре» и уехал
«Сахатранснефтегаз» заплатит полумиллионный штраф за аварию на газопроводе
На главной площади Якутска обустраивают ледовый каток
Айсен Николаев возглавил совет по развитию языков
Два детских театра Якутии получат по 3,6 млн рублей на гастроли и премьеры
В Якутии проверят, как используются «дальневосточные гектары»
В ходе бесплатного экспресс-тестирования у 20 жителей Якутска обнаружили гепатит
Четверть жилого фонда Якутска - неблагоустроенные и частично благоустроенные дома
В Якутске открылась фотовыставка «Лики земли Олонхо»
Жители Якутии выбирают лучшего работника ЖКХ
Якутянке Надежде Гоголевой присвоено звание мастера спорта России международного класса
Якутия вошла в число профицитных регионов России
К 8 марта в Якутске откроется новый кинотеатр
В двух банках Якутска обнаружены фальшивые пятитысячные купюры
В бизонарии «Усть-Буотама» открыли новый сезон
За год многодетным семьям Якутии планируют выдать более трех тысяч бесплатных участков
Исследование экологического состояния Вилюйской группы районов обойдется в 300 млн рублей
Жители Якутска проголосуют за лучшее общественное пространство