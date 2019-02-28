2019-02-28T06:29:15+03:00
Общество

В выходные в Якутске пройдет традиционная выставка-ярмарка «Рыба Якутии»

«Подлёдка» от производителей, конкурс «Строганина» и мастер-класс по приготовлению шашлыка из рыбы
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2 и 3 марта на Комсомольской площади в Якутске пройдет традиционная выставка-ярмарка «Рыба Якутии-2019». Все желающие смогут купить свежую «подлёдку» напрямую от производителей.

На ярмарку съедутся представители сельхозкооперативов, общин и рыбоперерабатывающих организаций из северных и арктических районов.

Для гостей выставки будет организован мастер-класс по приготовлению шашлыка из рыбы, конкурс «Строганина» и благотворительная дегустация ухи, приготовленной по особому рецепту. Вырученные средства будут направлены в фонд помощи детям-сиротам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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