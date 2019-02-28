В Якутии закроют первый грунтовый автозимник

СЕГОДНЯ 05:55 2019-02-28T05:55:18+03:00

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1 апреля в Якутии закроют грунтовый автозимник на трассе «Вилюй» Таас-Юрях-Верхнемарково. Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует водителям запланировать перевозки до его закрытия, чтобы избежать образования заторов.

Также с 1 апреля будет поэтапно снижаться грузоподъемность на ледовых переправах «Верхневилюйск», «Жархан», «Кюндядя», «Устье» и «Крестях»(трасса «Вилюй»), а также на ледовых автозимниках Якутск-Нижний Бестях и Хандыга – Мегино-Алдан (трасса «Колыма»).

Ориентировочная дата закрытия ледовых переправ - 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU