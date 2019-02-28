2019-02-28T04:49:05+03:00
Общество

Киберспорту в Якутии дали «зеленый свет»

На территории республики планируют провести крупные киберспортивные мероприятия
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Глава Правительства республики Владимир Солодов встретился с членами якутской федерации киберспорта. Этому динамично развивающемуся направлению в республике дали «зеленый свет».

Ребята планируют сформировать якутский бренд и организовать крупные киберспортивные мероприятия на территории Якутии. Владимир Солодов поручил членам федерации детально проработать концепцию развития движения, обосновать ее социальную и экономическую эффективность.

- Якутия сейчас позиционирует себя столицей Дальнего Востока по информационным технологиям. Нужно развивать киберспорт и становиться лидерами России в этом направлении, — подчеркнул премьер-министр.

Сегодня по всей стране насчитывается более 65 миллионов компьютерных игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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