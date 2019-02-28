В Якутии водитель грузовика оставил без тепла целое село

СЕГОДНЯ 04:34 2019-02-28T04:36:33+03:00

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В Якутии водитель грузовика, который оборвал электропровода, оставил без тепла жителей села Крест-Хальджай Томпонского района. Инцидент произошел вечером 27 февраля.

Котельная «Центральная» отапливает 38 многоквартирных и около 80 частных жилых домов, а также два образовательных учреждения, два детских садика и два объекта здравоохранения.

Энергоснабжение котельной по временной схеме было восстановлено спустя три часа. Еще через два часа удалось полностью запустить в работу четыре котла. Электроснабжение котельной восстановлено по постоянной схеме.

По состоянию на утро 28 февраля котельная работает в штатном режиме. Температура подачи +75 градусов, температура обратки +62 градуса.

На месте происшествия работал первый заместитель министра ЖКХ республики Вячеслав Емельянов.

ИСТОЧНИК KP.RU