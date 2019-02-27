В Якутске ищут водителя, который сбил ребенка на «зебре» и уехал
В Якутске ищут водителя, который сбил ребенка на «зебре» и уехал. ДТП произошло днем 27 февраля на улице Семена Данилова.
Мальчик попал под колеса белой «Тойоты Филдер» на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель с места ДТП скрылся.
Прибывшая бригада скорой помощи увезла ребенка в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас виновника ДТП ищет полиция.
Группа розыска ГИБДД просит очевидцев этого происшествия позвонить по телефонам: 127 – дежурная часть или 47-35-65.
За оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами до 1,5 лет или арест до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU