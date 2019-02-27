СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-27T12:02:01+03:00

Мальчик госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой

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В Якутске ищут водителя, который сбил ребенка на «зебре» и уехал. ДТП произошло днем 27 февраля на улице Семена Данилова.

Мальчик попал под колеса белой «Тойоты Филдер» на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель с места ДТП скрылся.

Прибывшая бригада скорой помощи увезла ребенка в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас виновника ДТП ищет полиция.

Группа розыска ГИБДД просит очевидцев этого происшествия позвонить по телефонам: 127 – дежурная часть или 47-35-65.

За оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами до 1,5 лет или арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU