2019-02-27T11:48:42+03:00
Происшествия

«Сахатранснефтегаз» заплатит полумиллионный штраф за аварию на газопроводе

Поделиться:
В результате ЧП сгорело 1,5 гектара леса.В результате ЧП сгорело 1,5 гектара леса.
Изменить размер текста:

«Сахатранснефтегаз» заплатит штраф за прорыв газопровода в декабре 2018 года. Ущерб, причиненный лесному фонду в результате аварии на первой нитке магистрального газопровода «Мастах-Берге-Якутск» был оценен в полмиллиона рублей.

После взрыва газопровода в 26 км от Таастахского наслега возник лесной пожар. Было уничтожено 129,6 кубометров древесины. Впоследствии «Сахатранснефтегаз» компенсировал ущерб лесному фонду, сумма которого составила 513 203 рубля.

Причиной аварии на газопроводе стало распространение магистральной трещины, наличие коррозионных повреждений и его длительная эксплуатация (51 год), на 20 лет превысившая проектный срок.

Воспламенение газа произошло от фрикционной искры, образовавшейся при ударе или трении фрагментов металла друг об друга либо об гальку в прилегающем грунте.

Также «Сахатранснефтегаз» выплатит административный штраф в размере 500 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В результате ЧП на газопроводе в Якутии сгорело 1,5 гектара леса

В настоящее время на поврежденном участке ведутся аварийно-восстановительные работы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске ищут водителя, который сбил ребенка на «зебре» и уехал
На главной площади Якутска обустраивают ледовый каток
Айсен Николаев возглавил совет по развитию языков
Два детских театра Якутии получат по 3,6 млн рублей на гастроли и премьеры
В Якутии проверят, как используются «дальневосточные гектары»
В ходе бесплатного экспресс-тестирования у 20 жителей Якутска обнаружили гепатит
Четверть жилого фонда Якутска - неблагоустроенные и частично благоустроенные дома
В Якутске открылась фотовыставка «Лики земли Олонхо»
Жители Якутии выбирают лучшего работника ЖКХ
Якутянке Надежде Гоголевой присвоено звание мастера спорта России международного класса
Якутия вошла в число профицитных регионов России
К 8 марта в Якутске откроется новый кинотеатр
В двух банках Якутска обнаружены фальшивые пятитысячные купюры
В бизонарии «Усть-Буотама» открыли новый сезон
За год многодетным семьям Якутии планируют выдать более трех тысяч бесплатных участков
Исследование экологического состояния Вилюйской группы районов обойдется в 300 млн рублей
Жители Якутска проголосуют за лучшее общественное пространство