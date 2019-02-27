«Сахатранснефтегаз» заплатит полумиллионный штраф за аварию на газопроводе

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-27T11:48:42+03:00

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«Сахатранснефтегаз» заплатит штраф за прорыв газопровода в декабре 2018 года. Ущерб, причиненный лесному фонду в результате аварии на первой нитке магистрального газопровода «Мастах-Берге-Якутск» был оценен в полмиллиона рублей.

После взрыва газопровода в 26 км от Таастахского наслега возник лесной пожар. Было уничтожено 129,6 кубометров древесины. Впоследствии «Сахатранснефтегаз» компенсировал ущерб лесному фонду, сумма которого составила 513 203 рубля.

Причиной аварии на газопроводе стало распространение магистральной трещины, наличие коррозионных повреждений и его длительная эксплуатация (51 год), на 20 лет превысившая проектный срок.

Воспламенение газа произошло от фрикционной искры, образовавшейся при ударе или трении фрагментов металла друг об друга либо об гальку в прилегающем грунте.

Также «Сахатранснефтегаз» выплатит административный штраф в размере 500 тысяч рублей.

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В настоящее время на поврежденном участке ведутся аварийно-восстановительные работы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU