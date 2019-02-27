2019-02-27T09:46:13+03:00
Общество

На главной площади Якутска обустраивают ледовый каток

Вход будет бесплатным для всех
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Каток 43 на 30 метров будут заливать послойно. Фото: News.Ykt.Ru.Каток 43 на 30 метров будут заливать послойно. Фото: News.Ykt.Ru.
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В Якутске на площади Ленина началось обустройство ледового катка. Его площадь составит 1290 квадратных метров – в несколько раз больше, чем в прошлом году.

Как сообщили News.Ykt.Ru в отделе капитального строительства «Водоканала», основные работы запланированы на ближайшие выходные.).

Каток 43 на 30 метров будут заливать послойно. После добавления второго слоя нанесут разметку, а затем зальют последний, третий слой.

Каток на площади Ленина будет готов принять посетителей в начале следующей недели. Вход будет бесплатным для всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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