Айсен Николаев возглавил совет по развитию языков

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-27T09:26:28+03:00

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Глава Якутии подписал указ о Совете по развитию языков.

Совет будет координировать деятельность органов власти, общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций для формирования единого подхода к использованию языков. Также среди основных задач Совета – сохранение и защита языкового многообразия, повышение общего уровня грамотности и речевой культуры.

В состав Совета вошли известные учёные и эксперты в сфере изучения, развития и сохранения языка. Возглавил совет Айсен Николаев.

- Язык – душа народа, если жив язык – жив народ. Сохранить и передать новым поколениям красоту и богатство родного языка – долг каждого из нас, – подчеркнул глава Якутии.

По конституции республики государственных языков в Якутии два – русский и якутский. В местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера официальными являются языки этих народов.

ИСТОЧНИК KP.RU