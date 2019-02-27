Два детских театра Якутии получат по 3,6 млн рублей на гастроли и премьеры

СЕГОДНЯ 06:50 2019-02-27T06:50:44+03:00

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Якутский Театр юного зрителя и Нерюнгринский театр актёра и куклы получат по 3,611 млн рублей на гастроли и премьеры. Финансирование предусмотрено в рамках проекта «Единой России» «Театры — детям».

В этом году в реестр попали 154 детских и кукольных театра, на поддержку которых будет выделено 885 млн рублей. К федеральным деньгам регионы должны будут добавить и свои.

В рамках субсидии Нерюнгринский театр актёра и куклы поставит спектакли «Судьба человека» Михаила Шолохова и «Станционный смотритель» Александра Пушкина. Для постановки по Пушкину пригласили режиссёра из Санкт-Петербурга Игнатия Кириллова. Репетиции начнутся в марте-апреле.

Якутский Театр юного зрителя поставит спектакль «Костюмер» Рональда Харвуда и поедет на гастроли в Хабаровск, Биробиджан и Благовещенск.

Проект «Театры — детям» реализуется с 2017 года. В 2018 году в нем приняли участие 149 театров из 78 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU