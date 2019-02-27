В Якутии проверят, как используются «дальневосточные гектары»
Специалисты территориальных подразделений Минэкологии республики и работники лесничеств проверят лесные участки, предоставленные гражданам в рамках закона «О Дальневосточном гектаре». В ходе патрульно-рейдовых мероприятий станет понятно, как осваивается территория.
С момента вступления закона в силу поступило 6386 заявок на «гектар» на землях лесного фонда Якутии. При этом количество заявок от жителей других регионов страны составляет лишь 1%.
Заключено 2889 договоров. Согласно статистике, основными видами разрешенного использования граждане определяют отдых и туризм, строительство ИЖС, дачное хозяйство, личное подсобное хозяйство, сельское хозяйство, охота и рыбалка.
ИСТОЧНИК KP.RU