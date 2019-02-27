2019-02-27T05:24:07+03:00
Здоровье

В ходе бесплатного экспресс-тестирования у 20 жителей Якутска обнаружили гепатит

Добровольное исследование прошли 616 человек
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В ходе бесплатного скринингового экспресс-тестирования у 20 жителей Якутска обнаружили гепатит. В рамках «Национального дня здоровья» добровольное исследование прошли 616 человек.

На протяжении двух дней посетителей ТРК «Туймаада» проверяли на ВИЧ-инфекцию, вирусный гепатит В и С. Результат современных экспресс-тестов 4 поколения сообщались через 10-15 минут.

Из 616 человек анализ на ВИЧ-инфекцию был отрицательным у всех. Положительные экспресс-тесты на вирусный гепатит В – у пятерых, на гепатит С - у 15 якутян. Им рекомендовано пройти дальнейшее обследование в поликлиниках по месту жительства.

Подобные акции по добровольному обследованию населения «Центр СПИД» будет проводить и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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