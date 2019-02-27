2019-02-27T04:29:43+03:00
Общество

Четверть жилого фонда Якутска - неблагоустроенные и частично благоустроенные дома

Владимир Федоров ответил на вопросы горожан
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В телепрограмме «Прямой эфир с городом» исполняющий обязанности главы Якутска Владимир Федоров ответил на вопросы горожан. Часть диалога была посвящена будущему 17 квартала и переселению из аварийного и ветхого жилья.

Владимир Федоров сообщил, что в окружной администрации разработана «дорожная карта» по сносу и застройке 2, 4 и 17 кварталов Строительного округа. По программе переселения из аварийного и ветхого жилья в 2019 году планируется расселить 7 домов. Координацией, распределением средств и контролем реализации федеральной программы будет заниматься республиканская «Дирекция жилищного строительства».

Владимир Федоров также ответил на вопросы об обустройстве санитарных точек для жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилом фонде.

- Обустройство выгребных ям – это вынужденная мера, чтобы облегчить жизнь горожан и обеспечить надлежащее санитарное состояние неблагоустроенных и частично благоустроенных домов. Их в городе насчитывается порядка 25%, - отметил Владимир Федоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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