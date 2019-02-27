В Якутске открылась фотовыставка «Лики земли Олонхо»
Природа необъятной Якутии – в объективе Иннокентия Андросова
-Фото: ЯСИА
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В историческом парке «Россия — моя история» открылась фотовыставка «Лики земли Олонхо». В объективе почётного работника водного хозяйства, члена Русского географического общества Иннокентия Андросова – природа необъятной Якутии.
На фотовыставке представлено 130 фотографий: пейзажи и животный мир, буйство красок и красоты Севера.
Посетить фотовыставку «Лики земли Олонхо» в историческом парке «Россия - моя история» можно до 10 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU