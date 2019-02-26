Жители Якутии выбирают лучшего работника ЖКХ

СЕГОДНЯ 10:18 2019-02-26T10:18:03+03:00

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26 февраля на сайте народной премии «Гордость Якутии» стартовало отборочное голосование в номинации «Работник ЖКХ». В нем принимают участие 13 кандидатов.

На эту народную премию номинированы работники сферы жилищно-коммунального хозяйства республики с более чем 5-летним стажем. Кандидат должен быть примером мастерства, значимости и престижа профессии. Претенденты на премию не могут снять свои кандидатуры после старта голосования.

Отдать свой голос за одного из кандидатов можно до 18.00 1 марта на сайте GORDOST.SAKHAMEDIA.RU.

Пять номинантов, набравших наибольшее число голосов, выйдут в финал. Победитель будет объявлен 7 марта.

Организатор премии «Гордость Якутии» – холдинг «Сахамедиа». Проект реализуется в рамках Года Консолидации в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU