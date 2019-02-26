Якутянке Надежде Гоголевой присвоено звание мастера спорта России международного класса
Она стала двукратной победительницей чемпионата страны по сверхмарафону
-Фото: ЯСИА
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Победительнице чемпионата страны по сверхмарафону Надежде Гоголевой присвоено звание мастера спорта России международного класса. Наградной приказ подписал глава Минспорта РФ Павел Колобков.
В сентябре 2018 года легкоатлетка из Якутии стала победительницей чемпионата России в Санкт-Петербурге. Она пробежала дистанцию 100 км, выполнив норматив международника, и стала первым мастером спорта международного класса по легкой атлетике в родном Усть-Алданском районе.
Надежда Гоголева - двукратная чемпионка страны и обладательница Кубка России.
ИСТОЧНИК KP.RU