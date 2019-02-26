2019-02-26T09:18:28+03:00
Экономика

Якутия вошла в число профицитных регионов России

70 субъектов РФ завершили 2018 год «в плюсе»
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27 регионов России смогли перейти с дефицитного исполнения бюджетов на профицитное. В 2018 году в их число вошла и Якутия.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА, впервые с 2007 года суммарный итог исполнения бюджетов регионов сложился в совокупный профицит в 492 млрд рублей. Результатом 2017 года был дефицит в 15,5 млрд рублей, а 2016-го — дефицит в 2,4 млрд рублей.

70 регионов страны завершили 2018 год с профицитом, тогда как годом ранее их было всего 45. При этом совокупный профицит регионов, закончивших год с положительным результатом, составил 551 млрд рублей — это в 3,6 раза больше, чем в 2017 году. Совокупный дефицит регионов оказался на уровне 59 млрд рублей, что почти в три раза меньше показателя 2017-го.

27 регионов, в том числе Якутия, смогли перейти с дефицитного исполнения бюджета на профицитное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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