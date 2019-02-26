К 8 марта в Якутске откроется новый кинотеатр
Все три зала оборудованы в стиле супергеройских фильмов
Зал повышенной комфортности „Капитан Америка“ рассчитан на 34 места. Фото: News.Ykt.Ru.
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В Якутске открывается новый трехзальный кинотеатр «Емеян». Он находится в одноименном торгово-развлекательном комплексе на улице Автодорожная.
Как рассказал News.Ykt.Ru владелец кинотеатра Ян Емельянов, все три зала оборудованы в стиле супергеройских фильмов. Залы „Супермен“ и „Человек-паук“ рассчитаны на 124 места каждый. Зал повышенной комфортности „Капитан Америка“ - на 34 места.
В «Емеяне» будут демонстрироваться все мировые, российские и якутские новинки кинопроката. Открытие кинотеатра запланировано на 7 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU