К 8 марта в Якутске откроется новый кинотеатр

СЕГОДНЯ 08:16 2019-02-26T08:16:27+03:00

Все три зала оборудованы в стиле супергеройских фильмов

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В Якутске открывается новый трехзальный кинотеатр «Емеян». Он находится в одноименном торгово-развлекательном комплексе на улице Автодорожная.

Как рассказал News.Ykt.Ru владелец кинотеатра Ян Емельянов, все три зала оборудованы в стиле супергеройских фильмов. Залы „Супермен“ и „Человек-паук“ рассчитаны на 124 места каждый. Зал повышенной комфортности „Капитан Америка“ - на 34 места.

В «Емеяне» будут демонстрироваться все мировые, российские и якутские новинки кинопроката. Открытие кинотеатра запланировано на 7 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU