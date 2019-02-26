В двух банках Якутска обнаружены фальшивые пятитысячные купюры

СЕГОДНЯ 07:00 2019-02-26T07:00:13+03:00

Дензнаки с признаками подделки изъяты и направлены на исследование

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В двух банках Якутска при пересчете денег были обнаружены фальшивые пятитысячные купюры.

Как сообщает пресс-служба полиции города, дензнаки с признаками подделки обнаружили в филиалах банка на проспекте Ленина и на улице Чернышевского. Фальшивки изъяты и направлены на исследование.

Фальшивомонетчиков сейчас ищут. Сотрудники полиции призывают горожан обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения. Не стоит пытаться сбыть подозрительную купюру – в этом случае вы автоматически становитесь сбытчиком и можете быть привлечены к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU