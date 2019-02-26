В бизонарии «Усть-Буотама» открыли новый сезон

СЕГОДНЯ 06:37 2019-02-26T06:37:19+03:00

Лесные бизоны находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу

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В питомнике лесных бизонов «Усть-Буотама» открыли новый туристический сезон. Бизонарий расположен в 120 км от Якутска, в южной части природного парка «Ленские столбы».

Питомник был открыт в 2006 году, лесных бизонов туда завезли из Канады. Сейчас эти животные, ровесники мамонтов, находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.

Адаптация бизонов на исторической родине прошла успешно. По словам сотрудников питомника, каждый год в «Усть-Буотаме» рождается около десяти телят. Сейчас в Якутии уже больше 120 лесных бизонов.

Добраться до бизонария можно по ледовой переправе «Булгунняхтах — Усть-Буотама», а также через село Качикатцы.

ИСТОЧНИК KP.RU