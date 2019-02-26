2019-02-26T05:26:19+03:00
Общество

За год многодетным семьям Якутии планируют выдать более трех тысяч бесплатных участков

Больше всего участков запланировано выдать в Нюрбинском и Намском районах
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--Фото: Олег УКЛАДОВ
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В 2019 году многодетным семьям Якутии планируют выдать 3151 бесплатных земельных участков площадью 428 га для строительства жилья, сайылыков и личных подсобных хозяйств.

Больше всего участков для семей, имеющих трех и более детей, запланировано в Нюрбинском (751) и Намском (657) районах. Для жителей Якутска предоставят 240 участков.

За все время действия программы с 2011 года в республике был выдан 8751 участок площадью 1164 га. Большую часть семьи использовали под индивидуальное жилищное строительство и личные подсобные хозяйства.

В 2018 году в республике предоставлен 581 участок, 108 из них — в Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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