За год многодетным семьям Якутии планируют выдать более трех тысяч бесплатных участков

СЕГОДНЯ 05:26 2019-02-26T05:26:19+03:00

Больше всего участков запланировано выдать в Нюрбинском и Намском районах

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В 2019 году многодетным семьям Якутии планируют выдать 3151 бесплатных земельных участков площадью 428 га для строительства жилья, сайылыков и личных подсобных хозяйств.

Больше всего участков для семей, имеющих трех и более детей, запланировано в Нюрбинском (751) и Намском (657) районах. Для жителей Якутска предоставят 240 участков.

За все время действия программы с 2011 года в республике был выдан 8751 участок площадью 1164 га. Большую часть семьи использовали под индивидуальное жилищное строительство и личные подсобные хозяйства.

В 2018 году в республике предоставлен 581 участок, 108 из них — в Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU